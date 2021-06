Mercato Juve, si fa sul serio per un grande ritorno: affare avviato

Massimiliano Allegri e i dirigenti della Juventus hanno fissato come priorità del mercato estivo la ristrutturazione del centrocampo bianconero, che tanto ha deluso nella scorsa stagione. Nella lista acquisti resta in cima alle preferenze sempre Manuel Locatelli del Sassuolo, mentre Paul Pogba nonostante le suggestioni rimane un sogno.

Prende invece quota un ritorno che avrebbe del clamoroso: quello di Miralem Pjanic, che ha detto ai suoi agenti di voler lasciare il Barcellona in estate. Il centrocampista bosniaco, scambiato lo scorso anno con Arthur, ha passato dodici mesi difficili in Catalogna, dove non ha trovato spazio ed è stato poco coinvolto da Ronald Koeman. Proprio la conferma dell’allenatore olandese anche nella prossima stagione spinge Pjanic verso l’addio.

In cima alle preferenze del giocatore restano l’Italia e la Juventus, soprattutto dopo il ritorno di Max Allegri sulla panchina bianconera. Secondo quanto riporta RAC1, gli agenti del giocatore hanno incontrato il Barcellona negli scorsi giorni, e avrebbero proposto un prestito biennale alla Juventus, al termine del quale resterebbe solo un anno di contratto con i blaugrana.

Il Barcellona ha in parte aperto all’ipotesi, ma considerata la portata dell’operazione di un anno fa (Pjanic era stato valutato 60 milioni di euro più bonus) difficilmente accetterà condizioni economiche svantaggiose.

Pjanic si è così espresso ai media bosniaci nei giorni scorsi: “Per il momento non ho nulla di nuovo, anche perchè è difficile parlarne adesso. Mi godo le vacanze con la mia famiglia e questo è tutto ciò a cui penso in questo periodo dell’anno. A luglio iniziano gli allenamenti per la nuova stagione, poi mi unirò alla squadra. Scopriremo solo in seguito cosa accadrà“.

Il giocatore ha disputato nella scorsa stagione 30 partite in tutto, di cui 13 da titolare, e non è mai riuscito ad incidere con gol e assist. E’ stato eletto come peggior acquisto della Liga.

