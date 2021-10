Mercato Juventus: Allegri piomba su due giocatori del Milan

La Juventus si rituffa sul mercato alla ricerca di un centrocampista di qualità. Il punto debole della squadra di Massimiliano Allegri resta il reparto di mezzo: l’innesto di Locatelli non è sufficiente a coprire tutte le lacune, a cominciare dalle difficoltà di Rabiot e Bentancur, troppo discontinui, e dal rendimento negativo di McKennie, per non parlare dei problemi fisici di Ramsey e Arthur.

Secondo indiscrezioni in arrivo dalla Spagna, gli uomini di mercato bianconeri avrebbero messo nel mirino il centrocampista del Milan Ismael Bennacer. Il classe 1997 algerino in questa stagione ha trovato poco spazio alla corte di Stefano Pioli a causa dell’esplosione di Sandro Tonali, e potrebbe valutare anche un possibile addio nella prossima estate.

Secondo Fichajes.net, la Juve sarebbe in competizione con l’Atletico Madrid per il giocatore rossonero, che in ogni caso è legato al Diavolo da un contratto in scadenza nel 2024.

Non solo Bennacer: i bianconeri sono interessati anche ad un altro elemento della rosa rossonera. Cherubini e i dirigenti del club torinese sono infatti alla finestra da tempo per Alessio Romagnoli: il capitano del Milan non ha ancora rinnovato il contratto e la trattativa con Maldini e Massara sarebbe in stallo.

Secondo il Corriere della Sera, Romagnoli vuole un aumento rispetto ai 3,5 milioni di euro che percepisce attualmente: la Juve, che punta a ringiovanire la sua difesa, osserva con attenzione l’evolversi della situazione e presto farà la sua mossa per il centrale in scadenza il prossimo giugno.

OMNISPORT | 06-10-2021 12:03