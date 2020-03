Mercato Juventus, arriva una maxi offerta per Leonardo Bonucci

Leonardo Bonucci è tornato nel mirino del Manchester City, e potrebbe diventare, a sorpresa, uno dei protagonisti della prossima sessione del calciomercato estivo.

Secondo le indiscrezioni riportate da calciomercato.com, Pep Guardiola, da sempre estimatore del centrale viterbese, è alla ricerca di un centrale di alto livello in vista della prossima stagione, dopo le difficoltà evidenziate quest’anno da Stones e Otamendi, e si è rimesso sulle tracce del vicecapitano bianconero, apprezzato per la sua qualità, l’esperienza e la leadership in campo.

Già in passato Bonucci era stato vicino al Manchester City: la scorsa estate, dopo l’arrivo di De Ligt, gli inglesi avevano tentato il centrale juventino, che aveva aperto a un possibile trasferimento in Inghilterra.

Ma la volontà della Juventus, allora come oggi, resta ferrea: Bonucci, tornato nel 2018 dopo la stagione deludente al Milan, resta un elemento fondamentale della rosa bianconera.

Blindato da un contratto fino al 2024, il giocatore, tra i più impiegati in questa stagione, è considerato incedibile dai bianconeri e da Maurizio Sarri, che non vuole sacrificarlo per fare cassa. Solo un’offerta davvero importante dell’Emiro proprietario dei Citizens potrebbe far vacillare la posizione della società torinese.

SPORTAL.IT | 27-03-2020 07:47