Mercato Juventus, caso Higuain verso la svolta: le novità

Possibile svolta per il caso Higuain alla Juventus. Come noto, l’attaccante argentino è fuori dai piani tecnici di Andrea Pirlo e della dirigenza bianconera ma il suo futuro resta in dubbio: il Pipita infatti è in scadenza nel giugno del 2021 e non vuole rinunciare al compenso dell’ultimo anno di contratto.

La strada per la rescissione resta in salita, ma dall’estero arrivano novità importanti: secondo la stampa statunitense, l’Inter Miami sarebbe al lavoro per trovare un accordo con la punta bianconera.

Il club di David Beckham pochi giorni fa ha ingaggiato Blaise Matuidi: ora il sodalizio della Florida sarebbe pronto a farsi avanti anche per Higuain, che sarebbe in trattativa avanzata con gli americani e potrebbe così chiudere la sua carriera in Major League Soccer, il massimo campionato a stelle e strisce.

La Juve ha ricevuto qualche timido sondaggio anche da West Ham e Newcastle nei giorni scorsi, ma la pista inglese non decolla: l’ingaggio da 7,5 milioni netti l’anno resta un forte freno per chiunque.

In una recente intervista, il padre Jorge aveva così parlato del futuro del suo assistito: “E’ tutta un’invenzione che non lo vogliano più alla Juventus, ha un contratto molto importante e gli resta ancora un anno. E’ quasi impossibile che Gonzalo giochi nel River”.

E’ un dato di fatto però che da tempo gli uomini di mercato della Juve sono a caccia di un suo sostituto: la rosa dei candidati si è ora ristretta a due nomi: Luis Suarez e Edin Dzeko.

OMNISPORT | 30-08-2020 13:53