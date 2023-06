Juve, dietrofront su Milinkovic: Allegri punta Partey e aspetta Rabiot

Ancora in fase di adattamento il mercato della Juventus: i bianconeri vorrebbero il ghanese Thomas Partey e sperano di rinnovare ad Rabiot che, però, sogna il Manchester United

23-06-2023 17:00

Ci avviciniamo sempre di più all’apertura iniziale del calciomercato estivo e, lentamente, iniziano a prendere forma le varie volontà del club. Non fa eccezione la Juventus che, seppur abbia molti dubbi e poche certezze, punta a rinforzare il centrocampo di Mister Massimiliano Allegri. I bianconeri avrebbero accantonato la pista che portava al centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic ed avrebbero scelto il ghanese Thomas Partey, attualmente all’Arsenal del tecnico Mikel Arteta.

Le novità su Thomas Partey

Si fanno sempre più insistenti le voci che arrivano dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato – già dalla mattinata – dall’emittente Sky Sports UK il centrocampista ghanese aperto le porte a un trasferimento alla Juventus. Thomas Partey avrebbe dato il via libera agli agenti di trattare sia con la Juventus che con l’Arsenal, attuale detentrice del cartellino del centrocampista. I dirigenti del club di Premier League valutano il centrocampista tra i 18 ed i 20 milioni, il contratto è in scadenza il 30 giugno del 2025 (fonte Transfermarkt) e auspicherebbero ad un costo più contenuto. Allo stesso tempo, la Juve allenata da Max Allegri avrebbero già pronto un contratto triennale per il 30enne ex Atletico Madrid.

La situazione del Sergente

Sergej Milinkovic-Savic non sarebbe più un obiettivo di mercato dei bianconeri. Il Sergente della Lazio infatti in queste ultime ore ha suscitato l’interesse dell’Arsenal (in caso di cessione alla Juventus di Thomas Partey), del Milan e dell’Inter. I rossoneri infatti, dopo la cessione di Tonali, avrebbero a disposizione un budget importante per arrivare ad acquistare Milinkovic-Savic. Stessa cosa vale per l’Inter che, in caso di addio di Barella o Brozovic, potrebbero tranquillamente puntare forte del centrocampista del club di Lotito. Cambia l’obiettivo di mercato della Juve, ma non si può escludere un ritorno di fiamma per il sergente di Sarri.

A decidere sarà Adrien Rabiot

Il futuro del centrocampo della Juventus però ruota attorno ad una semplice incognita: il futuro del centrocampista francese, ex PSG, Adrien Rabiot. Ad oggi il giocatore con la maglia numero 25 bianconera è in scadenza di contratto e valuta più terreni contemporaneamente. Il club bianconero avrebbe proposto alla madre del giocatore, Veronique Rabiot, il prolungamento del francese per un altro anno, alle stesse condizioni (ingaggio da 7 milioni più bonus). L’agente del francese però avrebbe riallacciato i contatti con il Manchester United, con cui si era lasciata male l’estate scorsa. Il club di Premier garantirebbe un ingaggio più alto rispetto a quello dei bianconeri.