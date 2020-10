Mercato Juventus: colpo gratis dal Bayern Monaco

La fascia sinistra resta una questione aperta in casa Juventus dopo la fumata nera a fine mercato per Emerson Palmieri. I bianconeri ritenteranno l’assalto a gennaio per l’esterno del Chelsea, ma intanto stanno valutando alternative: il nome in cima alla lista di Fabio Paratici è quello di David Alaba.

Le trattative per il rinnovo del contratto tra l’esterno austriaco e il Bayern Monaco si sono arenate da settimane: dietro ci sarebbe proprio la Juventus, che si è mossa per tempo ed è già in discorsi avanzati con l’entourage del giocatore.

Secondo Sportmediaset, Alaba potrebbe sbarcare a Torino a parametro zero al termine di questa stagione, o addirittura a gennaio, considerati i buoni rapporti con il Bayern Monaco.

Alaba sarebbe il rinforzo ideale a sinistra, una zona del campo poco coperta nella rosa bianconera: Alex Sandro, attualmente infortunato, non è stato brillante nella scorsa stagione, Frabotta deve accumulare esperienza e Cuadrado spostato in quella parte di campo deve adattarsi. Il nazionale austriaco è un giocatore di grande esperienza internazionale e può essere schierato anche a centrocampo.

La Juve, che questa estate con il Bayern ha già chiuso l’affare Douglas Costa, ci crede. “Stiamo cercando di convincerlo, saremmo felici se dovesse decidere di restare e speriamo prima o poi di firmare”, ha frenato il direttore sportivo del Bayern Hasan Salihamidzic. “David è qui da molto, molto tempo e non gli daremo un ultimatum per il rinnovo. Deciderà lui con il suo agente il da farsi”.

OMNISPORT | 13-10-2020 09:03