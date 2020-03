Mercato Juventus: dal Chelsea un assist per la difesa

Per quanto riguarda il mercato in entrata, la Juventus in estate potrebbe attuare diversi cambi sulle fasce. Maurizio Sarri vorrebbe ingaggiare terzini più di spinta e avrebbe espresso il suo desiderio alla società, che si sta muovendo di conseguenza.

Il primo nome sulla lista di Fabio Paratici è quello di Emerson Palmieri. L'ex romanista è da tempo accostato alla Vecchia Signora ma secondo il Daily Express l'affare si potrebbe concretizzare in estate. Pare infatti che Franck Lampard abbia consigliato al Chelsea di acquistare Ben Chilwell del Leicester. Un'occasione dunque per i bianconeri che nelle scorse sessioni hanno più volte tentato l'affondo per il terzino azzurro. Sulle sue tracce c'è anche l'Inter ma i campioni d'Italia sono in netto vantaggio.

Per quanto riguarda l'attacco della Juventus, invece, è tornato di moda il nome di Mauro Icardi: secondo diverse indiscrezioni provenienti dalla Francia l'argentino potrebbe essere riscattato dal Paris Saint Germain e ceduto poi alla Juve. Per ingaggiare l'ex capitano dell'Inter Paratici potrebbe inserire nella trattativa Szczesny: il polacco ha rinnovato fino al 2024 ma piace a Leonardo che potrebbe accettarlo come contropartita tecnica. Un altro giocatore molto richiesto dal club della Torre Eiffel è Miralem Pjanic: l'ex Roma rappresenterebbe un innesto importante per il centrocampo parigino ma Sarri vorrebbe trattenerlo a Torino.

Rinforzi in arrivo anche a centrocampo: il Real Madrid si è definitivamente tirato fuori dalla corsa a Paul Pogba, che Mino Raiola vorrebbe riportare all'ombra della Mole. La richiesta del Manchester United è di almeno 110 milioni di euro, cifra su cui i Red Devils non hanno alcuna intenzione di fare sconti.

Recentemente Pogba ha mandato un altro indizio alla sua ex squadra, mostrandosi sui social all'opera nel nuovo campetto casalingo con la maglia bianconera sulle spalle. Lo scopo del video era lanciare un messaggio di solidarietà nei confronti di due calciatori positivi al Covid-19, come sottolineato dallo stesso Pogba: "Supporto i miei amici Blaise Matuidi ed Albin Ekdal e tutti gli atleti e le persone nel mondo. Siate forti, state a casa e in salute. Lo so che i più sfacciati parleranno della casacca della Juventus, ma sto solo supportando i miei amici. Tutto qui, niente di più".

SPORTAL.IT | 25-03-2020 18:57