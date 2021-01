Mercato Juventus, dalla Spagna una clamorosa indiscrezione

Dalla Spagna rimbalza una clamorosa indiscrezione su un eventuale prossimo allenatore della Juventus. Pur essendosi rilanciato con la vittoria sul Milan nel giorno dell’Epifania e pur avendo fatto un ottimo girone di Champions League è abbastanza risaputo che Andrea Pirlo, pur essendo alla sua prima esperienza da allenatore, non ha entusiasmato troppo i tifosi nei suoi primi mesi sulla panchina bianconera: il rendimento, ma soprattutto il gioco sono ancora troppo altalenanti.

Ecco che quindi il portale iberico “Don Balon” ha rilanciato un vecchio pallino della Juve come allenatore, nonché grande ex da giocatore, e cioè Zinedine Zidane. L’arrivo del tecnico francese del Real Madrid a partire dal 2022, anno della scadenza del suo contratto con le merengues, sarebbe il grande obiettivo della dirigenza per gli anni a venire, e Cristiano Ronaldo, che è stato allenato dal transalpino dal gennaio 2016 al 2018, potrebbe giocare un ruolo decisivo per il suo approdo in bianconero.

Lo stesso “Zizou” nelle conferenze stampa della vigilia delle partite del Real è stato spesso abbastanza fumoso sul suo futuro, inoltre la dirigenza madridista ha fatto capire che rispetterebbero la decisione del tecnico di trasferirsi altrove. Per il momento però Zidane sembra voler continuare fino al termine della stagione col Real, ma in seguito il ruolo di CR7 potrebbe diventare determinante, ma questo significa che dovrà prolungare la sua permanenza in bianconero oltre il 2022. A meno che non riesca a convincere Zizou a tornare a Torino, dove ha giocato dal 1996 al 2001, già dalla prossima stagione.

OMNISPORT | 09-01-2021 19:20