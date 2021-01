Mercato Juventus: Fabio Quagliarella è uscito allo scoperto

Fabio Quagliarella non tornerà a giocare nella Juventus. Negli ultimi giorni si erano diffuse alcune indiscrezioni sull’interesse del club bianconero per la punta della Sampdoria, che vestì la maglia della Vecchia Signora dal 2010 al 2014 conquistando tre scudetti e due Supercoppe italiane.

Voci alimentate dal direttore sportivo Fabio Paratici, che aveva detto di provare riconoscenza e gratitudine per i campioni passati per Torino. Nella giornata di giovedì è arrivato però lo stop da parte del diretto interessato, che su Instagram, inviando un messaggio d’amore alla Sampdoria, ha risposto indirettamente all’invito della Juventus.

“Se hai dato tanto e ricevuto ancora di più, se ogni volta senti l’emozione che batte dentro il petto, vuol dire che ci sono legami più forti di tutto: che vanno oltre lusinghieri corteggiamenti. Che mettono da parte la cronaca e rispettano la storia”, è il post che sembra chiudere definitivamente a un suo ritorno a Torino.

La caccia della Juve non si ferma certo qui: Andrea Pirlo ha chiesto un vice Morata e Fabio Paratici intende accontentarlo. Resta molto lontano Arek Milik: i bianconeri hanno da tempo l’accordo con il polacco, che si svincolerà a zero a giugno dal Napoli, ma non con il club azzurro che chiede troppo.

Non convincono le soluzioni low cost Fernando Llorente e Graziano Pellé, difficile anche Olivier Giroud che dovrebbe restare al Chelsea fino al termine della stagione. Attenzione anche a Leonardo Pavoletti del Cagliari.

OMNISPORT | 07-01-2021 17:49