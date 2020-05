Mercato Juventus: il messaggio di Marchisio a Icardi

L’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio in un’intervista a Fanpage.it ha mandato un messaggio a Mauro Icardi, attaccante del Psg in prestito dall’Inter accostato continuamente ai bianconeri: “Lo vedrei bene alla Juventus, perché è un grandissimo giocatore che ha ancora grandi margini di crescita. Di certo troverebbe troverebbe l’ambiente adatto. Bisognerà però vedere come sarà il mercato dopo questo stop. Penso che sarà un’estate intensa per tutti i dirigenti”.

L’ex Principino si è anche espresso sul futuro del suo ex allenatore Max Allegri: “Mi auguro per lui che possa essere all’estero. Ha sicuramente raggiunto l’appeal dei grandi club europei e credo sia stimolante per lui confrontarsi in un campionato che non sia più quello italiano. Potrebbe essere una bellissima sfida e un altro percorso di crescita per lui e per il suo staff”.

Sulla ripartenza della Serie A, Marchisio si è espresso così: “Vedremo un calcio un po’ diverso dalla prima giornata di Bundesliga, con giocatori in difficoltà non solo dal punto di vista tecnico ma anche fisico. Noi lo vedremo aumentato ancora di più, perché saremo nei mesi più caldi”.

“Sarà difficile mantenere determinati ritmi, e allo stesso tempo bisognerà vedere quanto gli staff tecnici riusciranno a riportare la condizione fisica all’interno della rosa. Il tutto contando anche gli eventuali infortuni. Le rose dovranno essere pronte ad ogni evenienza”.

SPORTAL.IT | 26-05-2020 20:15