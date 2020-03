Mercato Juventus, il nuovo indizio su Pogba esalta i tifosi

Sono bastati gli auguri di compleanno che la Juventus ha fatto a Paul Pogba per scatenare di nuovo i tifosi bianconeri, che attendono smaniosi il ritorno del centrocampista francese a Torino. Il giocatore del Manchester United compie 27 anni, e stava vivendo, fino alla sospensione del calcio causa Coronavirus, la stagione più complicata della sua carriera tra infortuni e litigi con la società inglese.

Il suo addio a giugno sembra ormai cosa certa e l”Happy birthday Paul” sugli account social della Juventus ha una volta di più intensificato le voci su un possibile ritorno. L’hashtag #Pogback è tornato nei trend, e sono centinaia i messaggi di affetto dei fans.

Secondo la stampa inglese, Pogba verrà ceduto in estate insieme ad un altro big come Jesse Lingard. “Paul Pogba ha un contratto di un altro anno con noi e poi c’è una opzione di prolungamento, dunque ho ragione di pensare che resterà ancora con noi” è stata la smentita di rito del tecnico dello United, Ole Gunnar Solskjaer, lo scorso giovedì.

L’agente Raiola non ha invece escluso l’addio: “Pogba non può certo essere felice di restare in un club in cui non si compete per vincere”. Su Pogba c’è anche il Real Madrid di Zinedine Zidane, che spinge per avere con sé il suo connazionale nella prossima stagione.

SPORTAL.IT | 15-03-2020 16:45