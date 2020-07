Mercato Juventus, il retroscena: Pjanic in lacrime

Miralem Pjanic in lacrime durante durante la festa in famiglia organizzata in Lussemburgo per celebrare il suo trasferimento al Barcellona. Il centrocampista bosniaco, che stava festeggiando con alcuni amici e parenti, si è lasciato andare all’emozione: un pianto indizio sia di grande felicità per il trasferimento nei blaugrana, sia l’amarezza per l’addio alla Juventus dopo quattro anni ricchi di successi. La scena è stata ripresa da un parente, ed è finita immediatamente sui social.

Pjanic si è trasferito a Barcellona ufficialmente per 60 milioni più 5 di bonus nell’ambito dell’operazione che ha portato a Torino il brasiliano Arthur, pagato dai bianconeri 72 milioni di euro più 10 di bonus. Entrambi i giocatori finiranno le stagioni nei loro rispettivi club, prima della nuova avventura a settembre.

Pjanic dopo l’ufficialità del trasferimento aveva mandato un lungo messaggio d’affetto al mondo bianconero: “Respira Mire, questo è il ritornello che mi ripeto nella mente, nei momenti decisivi di una partita. Ed è quello che continuo a ripetermi ora, mentre provo a scrivere quello che sto provando in questo momento. Sono arrivato quattro anni fa per provare a vincere tutto. Perché anche quando non ci riesci, questo è ciò che deve provare a fare sempre un calciatore della Juventus”.

“Sono stati 4 anni intensi, vissuti al fianco di grandi professionisti ma soprattutto di amici veri, con i quali ho condiviso vittorie e record, ma anche amare sconfitte ad un passo dal traguardo. Sono stati anni in cui sono maturato come uomo e come padre. Questa è la città dove Edin è cresciuto, diventando il primo tifoso di questa squadra, e dove con la mia famiglia abbiamo costruito i più bei ricordi della nostra vita”.

OMNISPORT | 02-07-2020 13:22