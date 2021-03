Mercato Juventus: individuato l'erede di Paulo Dybala

Dopo il nefasto pareggio in quel di Verona, Andrea Pirlo ha fatto capire come ci sia tanto da lavorare. Giocare nella Juventus comporta un impegno totale e la capacità di prendersi certe responsabilità.

La società è già concentrata sulla prossima finestra di mercato, per capire come migliorare l’attuale rosa. Si parla, con insistenza, del futuro di Paulo Dybala, attualmente ai box per un infortunio al ginocchio.

Il rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno del 2022, della Joya è in stand-by. Non aiutano le condizioni fisiche dell’argentino, fuori dai giochi dallo scorso 10 gennaio (gara contro il Sassuolo).

C’è chi parla di una possibile cessione di Paulo Dybala. Davanti ad una proposta congrua, la società bianconera potrebbe anche prendere in considerazione l’idea di cedere il 10 bianconero (Manchester United e Tottenham alla finestra).

La Juventus starebbe già valutando diversi profili per individuare l’erede della Joya. In corsa ci sarebbe anche un giovane trequartista, classe 2001, in forza al Valencia, ovvero Kang-In Lee.

Dotato di grande talento e dalle potenzialità importanti, il trequartista sudcoreano costerebbe circa 30/35 milioni di euro, avendo il contratto in scadenza al termine della prossima stagione. Juventus pronta a farsi avanti.

La sensazione è che i prossimi mesi saranno decisivi per le sorti di Paulo Dybala. La Juventus vuole continuare a puntare sulla Joya ma deve essere certa di poter contare su un giocatore in grado di fare la differenza, senza svenarsi a livello economico. Il piano B non mancherebbe.

OMNISPORT | 01-03-2021 08:12