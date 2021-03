Mercato Juventus, novità in attacco: l'annuncio della punta

La Juventus si interroga sul futuro del suo reparto offensivo per la prossima stagione. Sia in caso di permanenza di Cristiano Ronaldo, sia in caso di un suo addio, i dirigenti della Vecchia Signora torneranno sul mercato alla ricerca di una prima punta, che è stata una delle lacune evidenziate dalla rosa bianconera in questa stagione.

Tra i primissimi obiettivi in lista acquisti c’è Arkadiusz Milik: l’ex attaccante polacco del Napoli dopo i primi 6 mesi da separato in casa sotto il Vesuvio è rinato a Marsiglia, dove ha conquistato il posto da titolare e segnato due reti in quattro partite. Ma il suo futuro potrebbe essere proprio a Torino.

Ai microfoni de L’Equipe, Milik ha lasciato alcune dichiarazioni che più che un indizio sono un vero e proprio messaggio alla Juve: “Interesse di altri club? Oggi sono all’OM e penso solo all’OM. Ho dei sogni, voglio giocare nei migliori club del mondo. Questo è il mio obiettivo. Mi chiedo: cosa devo fare per essere in uno di questo club tra due anni o magari tra due mesi? Il modo è dare il 100% ogni giorno ed essere pronto per ogni partita, migliorandosi. Nel calcio due mesi sono tanti e due anni sono un’enormità. Ho iniziato dieci anni fa, avevo 17 anni, ora ne ho 27 e sono un altro giocatore, un’altra persona, ma voglio ancora crescere, crescere crescere”.”.

La Juventus lo scorso gennaio aveva già trovato l’accordo con il giocatore, ma non quello con il Napoli che alla fine l’aveva ceduto al club francese. Milik non si è ancora arreso e Paratici potrebbe tornare alla carica nelle prossime settimane. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore potrebbe lasciare la Ligue 1 per 12 milioni di euro, la stessa cifra spesa dall’OM per prelevarlo dal club azzurro.

La Juve ha inoltre l’obiettivo di abbassare il monte ingaggi, e lo stipendio dell’ex partenopeo è in linea con le esigenze economiche: 3,5 milioni di euro a stagione.

OMNISPORT | 18-03-2021 07:27