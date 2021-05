Mercato Juventus: novità inattesa sul futuro di Max Allegri

Le indiscrezioni in arrivo da Madrid potrebbero condizionare, se non addirittura stravolgere, il futuro della Juventus: secondo quanto riporta da Tuttosport, il Real avrebbe contattato Massimiliano Allegri, effettuando un sondaggio in vista della prossima stagione.

Il tecnico livornese tornerà ad allenare l’anno prossimo dopo due stagioni di stop: il suo nome è stato accostato insistentemente al club bianconero, ma il mister toscano non ha mai fatto segreto di sognare una panchina in una big di un campionato estero. Già nell’estate del 2018 Allegri disse no a Florentino Perez: ora il numero uno dei madridisti è tornato alla carica, e questa volta potrebbe averla vinta.

Dal Real Madrid è invece in uscita Zinedine Zidane, che potrebbe compiere il percorso inverso e venire ad allenare proprio sotto la Mole. Da mesi si sussurra di un rapporto logoro tra il tecnico francese e la casa blanca, nonostante i buoni risultati in campionato e in Champions: l’allenatore transalpino vuole cambiare aria, e non ha escluso un ritorno in Italia, proprio nella Juventus che lo lanciò nel grande calcio.

Il tecnico vincitore di tre Champions League in una recente intervista si era espresso così sul suo futuro: “Ad oggi non so nulla. Non guardo al futuro, né ora né quando si diceva che bisognava esonerare Zidane. Non cambia nulla, qui ci si sofferma sul presente, giorno dopo giorno. Domani giocheremo una partita importante ed è questo che ci interessa. Nient’altro. Nel calcio si può avere un contratto di quattro o cinque anni e poi andar via domani. Non significano nulla i contratti”.

OMNISPORT | 04-05-2021 13:50