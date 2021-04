Juve, l'indizio social di Trezeguet su Zidane fa sognare i tifosi

David Trezeguet lancia un nuovo messaggio d’amore alla sua vecchia squadra e lo fa in modo per nulla banale dal suo profilo Instagram, mandando letteralmente in delirio i fan bianconeri e aprendo a scenari tutt’altro che scontati. L’ex attaccante francese della Juventus ha infatti postato sul popolare social network una foto nostalgica che lo ritrae durante una sessione di allenamento in bianconero accanto all’ora compagno di squadra e di nazionale Zinedine Zidane.

Juve, i tre indizi legati a Trezeguet che fanno una prova bianconera

In principio fu lo stesso Zidane a rispondere con interlocutorio “vedremo” a chi gli domandava di un eventuale futuro in bianconero. Se a questo aggiungiamo che nei giorni scorsi Trezeguet non aveva escluso la possibilità di un suo ritorno alla Juventus, magari con Alessandro Del Piero come allenatore e che, sotto al post di oggi, non è passato inosservato il like pesante di un senatore bianconero come Leonardo Bonucci, ecco serviti i tre indizi utili a fare una prova.

Prova che i tifosi bianconeri hanno dimostrato di gradire. E non poco, visto l’entusiasmo con cui hanno commentato il post odierno di Trezegol. Anche perché, la foto che ritrae l’attaccante in compagnia di Zidane ai tempi della Juve è accompagnata da un chiaro messaggio d’amore per i colori bianconeri:

Sempre bello ricordare i vecchi tempi…

Insieme al mio amico e legenda Zidane alla Juventus

Che piacere

I tifosi della Juventus sognano il ritorno di Trezeguet e Zidane a Torino

Durante un’annata decisamente non esaltante, i tifosi della Juve dimostrano di gradire il post e rivelano tutta la loro approvazione per un’eventuale ritorno della “vecchia scuola” a Torino. C’è chi fa incetta di like e messaggi di approvazione, chiedendosi: “Zidane allenatore, Trezeguet e Del Piero al posto di Nedved e Paratici?” e le risposte non lasciano dubbi: “sarebbe una cosa fantastica”, scrive qualcuno, “magari un sogno“, fa eco un altro juventino. Non mancano comunque anche i dissensi: “Lamentiamoci di Paratici ma mettiamo li uno senza alcuna competenza ed esperienza. Certo, certo…”, sottolinea un bianconero non proprio contentissimo della prospettiva ipotizzata dai più.

La maggior parte dei commenti dimostra comunque il grande apprezzamento dei tifosi, che scrivono a Trezeguet: “Del Piero, Zidane, Trezegol = New Triade“, “Tornate entrambi alla Juve!!”, “Con la speranza di vedervi insieme di nuovo seduti sulla panchina” e ancora: “Vogliamo Trezeguet all’interno della dirigenza e Zizou in panchina“, “Ritornerete presto, la Juve è degli juventini“.

In molti poi si chiedono: “David ci vuoi dire qualcosa?“, “mi puzza questa cosa.. prossimo anno Zidane in panchina?”, con tanto di cuori ed emoticon di felicità. Ovviamente, non mancano i ricordi spassionati per quella che fu una delle corazzate bianconere più belle, ricche di talento e di fuoriclasse: “Che giocatori che avevamo”, scrivono in molti con un velo di tristezza. A tal proposito, un tifoso bianconero dimostra però di avere ancora più di un rammarico legato al quel periodo: “Fa rabbia sapere che avevamo uno squadrone e abbiamo vinto poco o nulla”.

SPORTEVAI | 16-04-2021 19:00