Mercato Juventus: novità sul futuro di Gianluigi Buffon

Gianluigi Buffon lascerà con ogni probabilità la Juventus a giugno, ma non smetterà di giocare. Secondo quanto riporta Tuttosport, il portierone bianconero, 43 anni, incontrerà a breve Andrea Agnelli per parlare del suo futuro: difficilmente ci sarà un ripensamento sul suo addio ai bianconeri, perché l’estremo difensore di Carrara punta a giocare un’altra stagione altrove, magari da titolare.

Praticamente impossibile un ingaggio in un’altra società di Serie A (si era parlato dell’ Atalanta): Buffon potrebbe andare a parare all’estero. Il suo entourage è stato infatti contattato da almeno cinque club del Vecchio Continente: Olympiacos, Galatasaray, Eintracht Francoforte, Dinamo Kiev e Sporting.

Alcune società si sarebbero fermate a un sondaggio, altre avrebbero effettuato le prime proposte concrete. Buffon in questa stagione ha difeso la porta della Juventus in 12 partite, mantenendola inviolata in 6 occasioni.

Questioni di campo a parte, il portiere carrarese ha inaugurato pochi giorni fa il Buffon Football Academy, dedicato a bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni. Su Instagram Gigi ha espresso tutto il suo orgolio per l’iniziativa: “È passata più di una settimana dal lancio di buffonacademy. Questa avventura ricopre un ruolo molto importante e speciale per me, poiché rappresenta il luogo dove posso trasmettere tutte le mie esperienze e i miei insegnamenti a tutti coloro che, come me da piccolo, sognano di diventare grandi portieri“.

“Grazie a tutti per aver sostenuto questo progetto e avermi regalato la possibilità di poter condividere con voi la mia esperienza, dentro e fuori dal campo”.

OMNISPORT | 06-05-2021 22:25