Juventus, c'è il piano per Donnarumma: e Buffon può restare in Serie A

A poco più di un mese dalla fine del campionato, il blitz a Torino di Mino Raiola ha già portato il calciomercato ai primi posti delle attenzioni degli appassionati, nonostante alle viste ci sia il campionato Europeo con l’Italia attesa tra le protagoniste.

Il noto agente italo-olandese ha incontrato i dirigenti della Juventus per parlare del futuro di alcuni tra i propri assistiti. Oltre a Matthijs De Ligt, che potrebbe presto discutere il rinnovo del contratto con i bianconeri per scongiurare l’assalto delle big d’Europa, sul piatto i nomi forti sono stati quelli di Moise Kean e Gianluigi Donnarumma.

L’attaccante del Psg è la prima scelta della Juve come centravanti della prossima stagione in caso di mancata conferma di Alvaro Morata, mentre le quotazioni del portiere stanno salendo vertiginosamente come nuovo estremo difensore dei torinesi.

Il rinnovo con il Milan si fa infatti sempre più difficile perché la forbice tra domanda d’ingaggio (10 milioni) e offerta (7) non sembra destinata a ricucirsi, così la Juve è in agguato. Le ultime prestazioni non esaltanti di Wojciech Szczesny hanno spinto la dirigenza bianconera a capire i margini di manovra per quello che potrebbe essere l’affare dell’estate.

La Juventus, intenzionata a fare cassa con le cessioni di Adrien Rabiot ed Aaron Ramsey, arrivati due anni fa a parametro zero e quindi destinati a trasformarsi in interessanti plusvalenze, non è spaventata dall’investimento a livello d’ingaggio per il portiere della Nazionale, ma dovrà prima trovare una valida acquirente per lo stesso Szczesny, quasi sicuramente all’estero.

Qualora non si concretizzasse la cessione del polacco, infatti, il colpo-Donnarumma rischierebbe di saltare e insieme ad esso un interessante domino di portieri che coinvolgerebbe la Serie A e non solo.

Il Milan si è infatti già cautelato prendendo informazioni con il Lille per Mike Maignan, mentre Inter e Roma sono pronte al testa a testa per l’argentino dell’Udinese Juan Musso, con i giallorossi favoriti. A chiudere il cerchio il suggestivo approdo di Gigi Buffon all’Atalanta, scenario riportato da ‘La Repubblica’ e che sta prendendo quota nelle ultime ore.

La bandiera della Juventus vuole vivere un’ultima stagione da titolare in Serie A in un club di primo livello possibilmente protagonista in Champions League e la Dea, in corsa per la terza partecipazione consecutiva alla competizione più importante, sarebbe l’opzione ideale. A quel punto la Juve completerebbe il parco portieri riportando a Torino Emil Audero dalla Sampdoria o Mattia Perin dal Genoa candidati a fare da secondi a Gigio Donnarumma.



OMNISPORT | 16-04-2021 07:51