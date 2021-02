Mercato Juventus: ora la nuova punta è una priorità

La Juventus sta vivendo un momento complicato. Molte le problematiche da risolvere, sia nel breve che nel lungo periodo. In particolare, si torna a parlare del reparto offensivo. La mancanza di una punta si sta facendo sentire.

Complici i problemi di Paulo Dybala (dovrebbe rientrare contro il Crotone) e le non perfette condizioni fisiche anche di Alvaro Morata, Andrea Pirlo è stato spesso costretto a soluzioni obbligate in attacco.

Cristiano Ronaldo continua ad essere l’unico terminale offensivo affidabile. Dejan Kulusevski non convince nel ruolo di seconda punta. Insomma, a conti fatti, sembra mancare proprio una punta alla Juventus.

In tanti credono sia stato un errore privarsi di Moise Kean. L’attaccante classe 2000 sta facendo faville con la casacca del PSG (ma è di proprietà dell’Everton che ora lo valuta non meno di 50/60 milioni di euro). Tanto il dispiacere anche per non aver insistito per Erling Haaland.

Tanti i nomi che la società bianconera starebbe valutando. Karim Benzema è in scadenza di contratto con il Real Madrid e potrebbe davvero fare comodo, vista la sua grande esperienza internazionale.

Ci sarebbe anche un certo Memphis Depay. Anche l’attaccante olandese è in scadenza di contratto (con il Lione). Il Barcellona sembrava interessato ma, a causa dei tanti problemi finanziari, potrebbe mollare il colpo. Occasione per la Juventus?

La sensazione è che la Juventus sia già al lavoro per trovare l’attaccante giusto da inserire in rosa e rendere il pacchetto offensivo più completo e pericoloso. Molto dipenderà anche dal futuro di Paulo Dybala.

OMNISPORT | 19-02-2021 08:42