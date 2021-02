Mercato Juventus: ora la priorità è trovare una punta

Andrea Pirlo ha perso la sua proverbiale pazienza. Il pareggio con l’Hellas Verona non è affatto piaciuto al tecnico bianconero che ha così deciso di alzare la voce e mandare messaggi chiari a tutti quanti.

Sotto accusa alcuni giocatori, colpevoli di non aver capito cosa serve per giocare alla Juventus. Un messaggio anche alla società, affinché intervenga il prima possibile per portare più qualità alla rosa.

Cristiano Ronaldo, al momento, è l’unica certezza in casa della Vecchia Signora. Sta macinando suon di record ma non basta. Servono partner all’altezza che possano dargli una mano nel momento del bisogno.

Purtroppo, Alvaro Morata e Paulo Dybala non sono disponibili. Il primo ha iniziato alla grande la stagione ma ora è spesso ai box. Problemi enormi per Paulo Dybala, condizionato dal noto problema al ginocchio.

Serve un attaccante di caratura internazionale. Si è già tornato a parlare di un interesse per Mauro Icardi. L’argentino è stato accostato ai bianconeri più volte. Questa potrebbe essere l’estate giusta per vestirlo di bianconero.

Attenzione anche alle piste che portano a Karim Benzema, in scadenza di contratto con il Real Madrid, e a Edinson Cavani, attualmente al Manchester United ma molto legato al massimo campionato italiano.

Un fatto è certo: Fabio Paratici è chiamato a risolvere una questione intricata. Serve un partner affidabile e che possa rendere la Juventus meno dipendente dal solito, mostruoso, Cristiano Ronaldo.

OMNISPORT | 28-02-2021 10:00