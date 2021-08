Mercato Juventus: sfuma un obiettivo, Allegri cerca alternative

La Juventus riflette su possibili rinforzi nel reparto difensivo dopo la partenza di Merih Demiral, ceduto all’Atalanta. Nikola Milenkovic, da tempo un obiettivo dei bianconeri, è ormai sfumato: secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport , il difensore della Fiorentina si trasferirà al West Ham per 15 milioni di euro.

Saltato l’arrivo del centrale serbo, i bianconeri stanno valutando le possibili alternative: piace un altro centrale dei gigliati, German Pezzella. Il giocatore argentino, in scadenza tra un anno, non rinnoverà il contratto con i gigliati, che potrebbero cederlo ora per non perderlo tra dodici mesi a parametro ero. Il club toscano valuta Pezzella 8 milioni di euro: nei prossimi giorni la Vecchia Signora valuterà come muoversi.

Per sostituire Demiral non è esclusa neanche la soluzione interna: Allegri e Cherubini riflettono sulla possibilità di trattenere in rosa sia Daniele Rugani, sia Radu Dragusin come possibili sostituti del trio di centrali Chiellini, Bonucci e De Ligt.

Demiral, che si è trasferito all’Atalanta con la formula di un prestito oneroso da 4 milioni di euro con diritto di riscatto a 28 milioni, ha salutato i compagni bianconeri con un messaggio sui social. “Dopo due anni in bianconero, ora è arrivato il momento di salutare Torino. Due anni fa mi avete accolto come un vostro fratello. Dal primo momento mi sono sentito a casa. La qualità dello staff e dei giocatori con cui ho avuto modo di giocare e lavorare è stata sorprendente”.

“Sono orgoglioso di tutte le cose che abbiamo raggiunto insieme. Grazie a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato nel club. Alla fine sono così felice di aver condiviso questi momenti eccezionali con la mia famiglia della Juve. Sarete sempre nei miei ricordi. Grazie e in bocca al lupo Juventus”.

OMNISPORT | 07-08-2021 10:35