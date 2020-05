Mercato Juventus, spunta un altro scambio con il Barcellona

Juventus e Barcellona potrebbero anche affrontarsi nell’attuale edizione della Champions League, qualora la competizione dovesse riprendere dopo la pausa forzata causata dalla pandemia di Coronavirus e qualora le due squadre riuscissero ad eliminare rispettivamente Lione e Napoli, ma nell’attesa le due big d’Europa preparano grandi manovre sul mercato in ottica scambi.

Chiacchierato da tempo quello tutto tra centrocampisti che coinvolgerebbe Miralem Pjanic e Arthur, favorito dal fatto che il bosniaco ex Roma non è più centrale nella Juventus di Maurizio Sarri e dai “mal di pancia” del brasiliano che sta trovando poco spazio nella mediana blaugrana, i dirigenti delle due squadre stanno lavorando a fari spenti per un’altra operazione che cementerebbe gli ottimi rapporti instauratisi tra Juve e Barcellona nelle ultime sessioi di mercato.

Secondo ‘El Mundo Deportivo’ in Catalogna potrebbe approdare Mattia De Sciglio in cambio di Jean Clair Todibo. I ruoli sono diversi, visto che l’ex milanista è un esterno adattabile a destra e a sinistra e che il francese è un centrale, come diverse sono le età dei due giocatori e il livello di esperienza, avendo 28 anni De Sciglio e 20 Todibo, ma le esigenze delle due squadre potrebbero favorire l’operazione.

Del resto De Sciglio era già andato vicino a lasciare la Juventus a gennaio, quando si arenò in extremis lo scambio con il Psg che avrebbe portato alla Juventus Layvin Kurzawa.

Anche Todibo era stato a propria volta vicino all’Italia a gennaio, ma l’interessamento del Milan sfumò di fronte alle elevate richieste del Barcellona che cedette poi Todibo allo Schalke 04, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il classe ’99 fa gola alla Juventus in virtù della propria prestanza fisica e della possibilità di giocare anche a centrocampo.

SPORTAL.IT | 11-05-2020 17:20