Mercato Juventus, timori per la partenza di un big in estate

Anche dopo la chiusura del calciomercato di gennaio le indiscrezioni continuano a susseguirsi a ritmo frenetico. Per esempio, per la Juventus, relativamente calma nella sessione appena conclusa, si tratterà di cambiare decisamente marcia in quella estiva, quando i rinnovi e il mercato in uscita saranno fondamentali per vedere che direzione vorrà intraprendere la dirigenza bianconera, che dovrà anche colmare alcune lacune a centrocampo e in attacco.

Come dicevamo, il mercato in uscita sarà uno dei nodi fondamentali per la Juve per tentare di intraprendere qualche colpo in entrata. E infatti Tuttomercatoweb riporta che il Borussia Dortmund, per sostituire il suo attuale portiere Roman Burki, avrebbe scelto proprio l’estremo difensore bianconero Wojciech Szczesny. Secondo questa indiscrezione i tedeschi starebbero facendo sul serio ma i bianconeri, di recente in buoni rapporti per l’affare Emre Can, stavolta non sarebbero disposti a cedere il polacco.

Ma c’è un ma, che si chiama Gianluigi Donnarumma. Gigio infatti è da sempre un pallino dei bianconeri, il suo contratto col Milan scade a fine giugno e il rinnovo è ancora in alto mare: questa situazione permetterebbe al portiere azzurro e al suo agente Mino Raiola di accordarsi già da ora con chiunque per un arrivo a parametro zero a fine stagione.

La Juve, insomma, tiene d’occhio Donnarumma e, se davvero si avviasse una trattativa per l’arrivo di Gigio in bianconero, la partenza di Szczesny sarebbe praticamente certa, oltre tutto con monetizzazione da parte dei bianconeri bilanciata da un arrivo a parametro zero. Ma è inutile dire che queste, e tante altre voci di mercato, sulla Juventus e non solo, continueranno e si moltiplicheranno ininterrottamente fino all’estate.

OMNISPORT | 04-02-2021 23:49