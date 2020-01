Mercato Juventus: via Bernardeschi, possibile scambio con la Roma

Il futuro di Federico Bernardeschi è lontano dalla Juventus. Nella stagione in cui doveva consacrarsi, il centrocampista bianconero non è riuscito a fare il salto di qualità anche perché non ha trovato con Sarri una collocazione precisa in campo: nelle 14 partite giocate, 9 da titolare, non ha mai inciso e non ha mai messo a referto gol e assist, segno di una involuzione evidente.

L’acquisto di Dejan Kulusevski, in arrivo a giugno, ha ulteriormente consolidato le certezze di una partenza a fine stagione: l’ex Fiorentina potrebbe diventare un’importante pedina di scambio per il mercato estivo.

Secondo la Stampa, il direttore sportivo Fabio Paratici potrebbe approcciare l’argomento con il suo omologo alla Roma, Gianluca Petrachi, in vista del match di domenica sera all’Olimpico: nei piani degli uomini di mercato bianconeri c’è all’orizzonte un possibile scambio con i capitolini.

Nella lista acquisti dei campioni d’Italia ci sono infatti da tempo due gioielli della Roma, Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. L’ex Sassuolo sta trattando per migliorare l’intesa con i capitolini, in scadenza nel 2022, mentre il classe 1999 ha rinnovato nei mesi scorsi il suo contratto fino a giugno 2024.

Paratici è pronto a mettere sul piatto il cartellino di Bernardeschi per arrivare a uno dei due giocatori. La Roma in ogni caso prenderà tempo: il possibile ritorno in Champions League potrebbe scongiurare il sacrificio dei suoi gioielli per ragioni economiche.

SPORTAL.IT | 11-01-2020 11:46