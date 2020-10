Mercato, la Juventus progetta già il primo colpo del 2021

Ogni sessione di mercato si conclude con uno o più affari rinviati, magari perché impostati troppo a ridosso dell’orario di chiusura delle trattative o perché complicatisi alla fine per imprevisti che hanno fatto saltare operazioni già quasi definite. Sorte di promesse o debiti, destinate a “saldarsi” nella sessione successiva, ovviamente a patto che non cambi qualche condizione.

La Juventus sembra pronta in tal senso a sfruttare la tensione tra il Real Madrid e una bandiera dei Blancos, Marcelo, destinato a lasciare tristemente a parametro zero la squadra di cui è un simbolo, militandovi dal gennaio 2007 e avendo vinto tutto con questa maglia.

Il rapporto con Zinedine Zidane e con la società sembra però ormai compromesso, tant’è che, già poco impegnato nella scorsa stagione, l’esterno brasiliano ha iniziato quella attuale da riserva di Ferlan Mendy e nulla lascia immaginare che le gerarchie possano cambiare a breve.

Del resto il Real guarda ai propri interessi, quelli di valorizzare un patrimonio del club di soli 24 anni a discapito di un fuoriclasse che ne compirà 33 il prossimo maggio e che sembra aver fatto il proprio tempo dalle parti del “Bernabeu”.

Avvicinato ai colori bianconeri da quando Cristiano Ronaldo ha optato per l’Italia, visto il profondo rapporto di amicizia tra i due, Marcelo alla Juve non è mai approdato, complice la volontà del Real di non venderlo.

Ora, però, secondo ‘Diariogol’ Marcelo avrebbe avuto un colloquio franco e diretto con il presidente Florentino Perez chiedendo e ottenendo di restare fino al termine della stagione, per poi chiudere una storia gloriosa senza strascichi polemici.

La scadenza del contratto di Marcelo sarà giugno 2022, quindi in ogni caso non si tratterebbe per la Juventus di un parametro zero, bensì della classica occasione di fine mercato con la possibilità di mettere sotto contratto a un solo anno dallo svincolo quello che è ancora uno dei migliori al mondo nel proprio ruolo per una cifra piuttosto modica, pari magari allo stipendio dell’esterno con il Real fino al 2022.

Altra condizione necessaria affinché il brasiliano sbarchi a Torino riguarda ovviamente Cristiano Ronaldo. Il contratto del portoghese con la Juventus è di durata triennale, ma è ovvio che nel corteggiamento a Marcelo i bianconeri “giocheranno” anche sulla presenza in rosa di CR7, amico fraterno di Marcelo. Se i due inseguiranno insieme la Champions tanto agognata in casa juventina non è ancora dato saperlo: di sicuro entrambi sanno bene come arrivare in finale e come vincerle…

OMNISPORT | 06-10-2020 23:50