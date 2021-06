Mercato Lazio, ottimismo per il ritorno di Felipe Anderson

La Lazio è al lavoro per dotare l’organico che sarà a disposizione di Maurizio Sarri di elementi adatti al gioco dell’ex allenatore di Napoli e Juventus.

Dopo cinque stagioni all’insegna del 3-5-2 di Simone Inzaghi, infatti, i biancocelesti dovranno cambiare pelle a livello tattico in campo e di conseguenza il tecnico toscano si aspetta di ricevere dal mercato giocatori in grado di interpretare il 4-3-3.

Il ds Igli Tare dovrà quindi lavorare in particolare alla voce esterni d’attacco, ruolo nel quale potrebbe registrarsi un inatteso ritorno.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il brasiliano Felipe Anderson potrebbe tornare ad indossare la maglia della Lazio, vestita con profitto tra il 2013 e il 2018.

Il fantasista brasiliano, classe ’93, è un giocatore molto gradito a Sarri, che lo avrebbe già voluto alle proprie dipendenze al Napoli.

Reduce da un’annata sottotono al Porto, in prestito dal West Ham, Anderson farà rientro al club londinese, deciso però a cederlo.

La Lazio ha già contattato gli Hammers e sembrano esserci le condizioni per chiudere l’affare su cifre ragionevoli per il presidente Lotito: il West Ham chiede infatti non più di 10 milioni, mentre i 5 milioni annui di contratto che legano Anderson agli Hammers fino al giugno 2022 potrebbero essere spalmati su un nuovo accordo pluriennale.

