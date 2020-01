Mercato, Leonardo ci prova: mega offerta per un big della Serie A

Il Paris Saint Germain irrompe nel calciomercato della Serie A con un’offerta decisamente importante per uno dei big del massimo campionato italiano, il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riportato da ‘FootMercato’, il club parigino avrebbe presentato al senegalese un’offerta a dir poco mostruosa, un quadriennale da 12 milioni di euro l’anno.

La stessa fonte specifica che Koulibaly, il cui erede sarà Amir Rrahmani, ‘prenotato’ dal Verona nei giorni scorsi, non vuole lasciare i partenopei a gennaio ma sarebbe pronto ad accettare un’offerta nella prossima sessione estiva, e in questo senso il dg dei parigini, Leonardo, avrebbe già incontrato l’entourage del calciatore senegalese.

Per quanto riguarda il corrispettivo economico che la società campione di Francia garantirebbe al Napoli si parla di 70 milioni di euro, una cifra inferiore ai 100 milioni offerti dal Manchester United e rifiutati da Aurelio Del Laurentiis un’estate fa, ma che comunque consentirebbe alla società partenopea di ottenere un’importante plusvalenza.

Con la maglia del Napoli, ora allenato da Gennaro Gattuso, Koulibaly ha giocato 172 partite in Serie A, 49 nelle coppe internazionali, 10 in Coppa Italia e una in Supercoppa Italiana, andando a segno 10 volte, tutte in campionato.

Dal suo arrivo dal Genk, che risale all’estate del 2014, il livello del suo gioco è aumentato a tal punto da farlo diventare uno dei difensori più completi e rispettati non solo in ambito italiano, ma anche sullo scenario calcistico internazionale.

Con una vendita a 70 milioni, gli azzurri otterrebbero una plusvalenza di ben 62 milioni di euro: una cifra che dimostrerebbe il grande lavoro svolto dal settore tecnico del Napoli nello sviluppo del difensore senegalese.

SPORTAL.IT | 18-01-2020 18:11