Mercato: lo scambio Inter-Milan scatena i tifosi sul web

Gennaio è lontano ma il calciomercato non si ferma specie sull’asse Inter e Milan che, per un motivo o per un altro, saranno le più attive all’inizio del nuovo anno per rinforzare la rosa rispettivamente a disposizione di Conte e Pioli. Tra le mille voci che rimbalzano in questo momento c’è uno scambio che avrebbe dell’incredibile o quasi. E riguarda due centrocampista di qualità eccelsa, Eriksen e Calhanoglu.

Lo scambio Eriksen-Calhanoglu infiamma il mercato

Da una parte c’è Christian Eriksen, giocatore di valore assoluto che non riesce proprio ad accendersi agli ordini di Conte. L’idiosincrasia tra i due è ancor più manifesta quando il danese gioca, e bene, con la sua Nazionale salvo tornare anonimo e apatico, spesso in panchina, con l’Inter. Dall’altra parte c’è Hakan Calhanoglu sempre più in rotta con il Milan per la questione del rinnovo contrattuale in scadenza. I rossoneri, dopo averlo tanto atteso dal suo arrivo in Italia, lo vorrebbero tenere e ancor di più non lo vogliono perdere a zero.

E allora perché non ipotizzare uno scambio a gennaio “in loco” a Milano? L’Inter del resto è stata molto chiara sul futuro di Eriksen. Niente prestito, non meno di 20 milioni di euro. Diverse opzioni sul tavolo, oltre questa trade col Milan ma finora nulla o poco di concreto. L’operazione recupero, chissà quanto ben voluta da Conte, potrebbe continuare sognando il colpo Kantè. Situazione opposta per Calhanoglu che essendo in scadenza tiene un po’ “in ostaggio” Maldini e company sul fronte del rinnovo. Nelle ultime ore anche un suo passaggio alla Juventus, a giugno, a zero, sta tenendo sulle spine i dirigenti rossoneri.

Calhanoglu per Eriksen, Biasin scettico

A dire la sua per primo è il giornalista tifoso dell’Inter, Fabrizio Biasin che nel suo tweet è molto chiaro: C’è chi ipotizza uno scambio Calhanoglu-Eriksen. Personalmente credo sia impossibile per diversi motivi. In ogni caso penso che #Calhanoglu sia forte, da mesi “ben sintonizzato” sul calcio italiano, molto professionale e in rapida crescita. E comunque non lo farei”.

Tifosi Inter freddi: “No” allo scambio Eriksen-Calhanoglu

Nemmeno i supporters nerazzurri vedono di buon occhio questo scambio, qualcuno ricorda le “fregature” prese in passato “Seedorf – Coco il ritorno” ma soprattutto sono le dinamiche di mercato a sconsigliare l’operazione “e, non vorrei dire castronerie, ma pure in scadenza.. perchè dovrei fare uno scambio con un giocatore che a giugno se mi interessa prendo a 0?” e in tanti alla stregua dei sogni di Conte vogliono un solo nome “Non scherziamo. Se do via Eriksen voglio un giocatore adatto alla guida tecnica e funzionale al progetto. E sappiamo tutti che il soggetto indicato ha un nome che inizia per Ngolo e termina con Kantè”.

SPORTEVAI | 18-11-2020 09:15