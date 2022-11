Mercato Milan: a gennaio, prima le uscite

22-11-2022 08:46

Milan alle grandi manovre in vista della sessione invernale di calciomercato. Tra i nomi caldi in entrata nel club rossonero, il “sempreverde” Hakim Ziyech del Chelsea per la trequarti, il centrocampista franco-algerino dell’Olympique Marsiglia Houssem Aouar ma, soprattutto, il possibile ritorno in prestito dal Barcellona del “presidente” Franck Kessié, mai ambientatosi in questi primi mesi in blaugrana nel gioco di Xavi.

Ad ogni buon conto, per far fronte ad ogni tipo di ingresso nelle rosa di Stefano Pioli, il Diavolo dovrà prima pensare a cedere. Secondo la Gazzetta dello Sport, sul piede di partenza ci sarebbero Yacine Adli (in prestito perché troppo chiuso in organico), Fodé Ballo-Touré (cessione definitiva per una cifra non inferiore ai 5 milioni di euro) e Tiémoué Bakayoko (anch’egli a titolo definitivo), che non ha ancora collezionato un solo minuto in campo nella stagione in corso.