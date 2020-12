Mercato Milan, brutte notizie dalla Spagna

La vittoria di Praga ha permesso al Milan di chiudere al primo posto il girone di Europa League, grazie all’inatteso pareggio del Lilla contro il Celtic. Un altro importante obiettivo centrato dai ragazzi di Pioli, dopo la qualificazione ai sedicesimi, ancora più prezioso perché conquistato con in campo tanti giocatori poco impiegati nella prima parte del campionato.

Tra questi, oltre al match-winner Jans Petter Hauge, ha brillato anche Brahim Diaz, titolare pressoché fisso nelle sei partite del girone di Europa League, ma poco coinvolto in campionato, dove il gioiellino di proprietà del Real Madrid ha in verità sprecato l’ultima chance concessagli da Stefano Pioli che l’ha proposto titolare sul campo della Sampdoria, per poi sostituirlo proprio con Hauge durante l’intervallo.

Dirigenti e allenatore del Milan sono comunque più che soddisfatti del rendimento di Diaz, per questo uno dei primi obiettivi del direttore tecnico Paolo Maldini e di quello sportivo Frederic Massara sarà tornare all’assalto del Real Madrid per discutere del riscatto di Diaz, ceduto lo scorso settembre dai Blancos al Milan, ma con la formula del prestito secco, senza nessun diritto di riscatto.

Il Milan cercherà il rinnovo del prestito con l’inserimento di un diritto di riscatto, ma proprio alla luce delle buone prestazioni del giocatore dalle parti del presidente Florentino Perez non si è cambiato idea e l’unica disponibilità è quella di rinnovare il prestito per un’altra stagione senza l’inserimento di alcuna clausola a favore del Milan.

In casa rossonera non resta che sperare in un divorzio tra il Real e Zinedine Zidane, primo estimatore di Diaz avendone caldeggiato l’acquisto dal Manchester City nel 2019 e deciso a riportarlo alla casa madre nella prossima stagione, ma tutt’altro che saldo in panchina viste le difficoltà incontrate in campionato e in Champions League, dove il Real si è qualificato agli ottavi solo all’ultima giornata nel girone che comprendeva anche l’Inter.



11-12-2020