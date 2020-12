Real Madrid, Zidane: "Non ho paura dell'esonero"

Acque agitate a Madrid dopo un inizio di stagione non esattamente in linea con le aspettative della società e dei tifosi. Come al solito chi rischia di farne le spese è l’allenatore, anche se si chiama Zinedine Zidane. Difficile per lui non salire sul banco degli imputati. La squadra fa fatica, non gioca bene e i risultati tardano ad arrivare; se in campionato c’è tempo per recuperare il terreno fin qui perso, diverso è in Champions dove invece l’ultimo match contro il Borussia Moenchengladbach sarà decisivo.

Nonostante questo Zidane si è mostrato tranquillo parlando proprio della sua situazione: “Ho la fiducia del club e di tutti. Non posso essere contento quando perdiamo una partita e nemmeno i giocatori lo sono. Lo sappiamo. È una fortuna far parte di questo club. Se i giocatori sono con me? Mi hanno dimostrato affetto. Sappiamo che insieme possiamo uscirne. Quando le cose non vanno bene sono i primi a non essere contenti”.

OMNISPORT | 04-12-2020 16:08