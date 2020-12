Mercato Milan, c'è un nuovo obiettivo: sarà 'derby' con l'Inter

C’è un nome nuovo sul taccuino del Milan, per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Con i dubbi su Thauvin e Szoboszlai emersi negli ultimi giorni, la dirigenza rossonera è pronta a preparare il ‘piano B’ e ha iniziato a sondare il terreno per Rodrigo De Paul, jolly della metà campo offensiva in forza all’Udinese. A riportare quello che in realtà è un rinnovato interesse della società meneghina è il portale ‘Pianetamilan’.

Per arrivare all’argentino c’è però da superare una scomodissima concorrenza, quella dell’Inter. Da tempo, infatti, i ‘cugini’ nerazzurri hanno inserito De Paul nella loro agenda e l’ormai imminente cessione di Christian Eriksen potrebbe consentire di recuperare almeno parte della cifra da investire in De Paul. Si prospetta dunque un interessante derby di mercato fra le due milanesi.

Il Milan, rispetto all’Inter, partirebbe da una posizione di svantaggio, non avendo cessioni in programma ma ha comunque intenzione di tutelarsi per la possibile uscita a fine anno, per il contratto in scadenza, di Hakan Calhanoglu, inseguito da diversi club tedeschi e, in maniera un po’ più timida, anche in Italia, dalla Juventus in particolare.

De Paul è un giocatore di grande duttilità che troverebbe spazio in rossonero sia a ridosso delle punte sia in posizione più arretrata. La corsa all’attuale capitano dei friulani non impedirebbe, in ogni caso, di inseguire gli altri due sogni di mercato, Thauvin e Szoboszlai.

Per il francese, però, c’è da raffreddare la situazione ‘diplomatica’ con l’Olympique Marsiglia dopo le parole della dirigenza contro il direttore tecnico Paolo Maldini. Diverso il discorso per l’ungherese del Salisburgo: il suo approdo in un club di prima fascia è sicuro ma la concorrenza è tanta: il Milan proverà a convincerlo mettendolo al centro di un progetto a lungo termine.

OMNISPORT | 09-12-2020 10:25