Mercato Milan, colpo Champions: è arrivato Mario Mandzukic

Mario Mandzukic pronto a entrare nel cuore dei tifosi del Milan. L’attaccante croato è sbarcato a Linate nella serata di domenica: la punta ex Juventus e Bayern, attualmente svincolata, firmerà un contratto di 6 mesi con opzione di rinnovo fino al 2022, legata alla qualificazione alla prossima Champions League. Fino al termine della stagione guadagnerà circa 1,8 milioni di euro.

Mandzukic prima di mettere nero su bianco sosterrà lunedì le visite mediche di rito, necessarie per dissipare gli ultimi dubbi sulle sue condizioni dopo tanti mesi di stop. Secondo le voci in arrivo da Milanello lo stesso Ibrahimovic avrebbe dato con entusiasmo il consenso all’arrivo del croato.

Il Milan non si ferma qui: in difesa si registra una forte accelerata per l’arrivo in prestito del difensore del Chelsea Fikayo Tomori. Il Diavolo se lo assicurerà con la formula del prestito oneroso, da definire la cifra perché i Blues chiedono 3 milioni fino al termine della stagione, troppo per Maldini e Massara.

L’obiettivo è chiudere mercoledì per avere il giocatore a Milano entro il prossimo fine settimana.

OMNISPORT | 17-01-2021 20:46