Mandzukic al Milan, domani visite mediche e firma

Ecco Mario Mandzukic, il croato è arrivato a Milano all’aeroporto di Linate ed è pronto per diventare un nuovo giocatore del Milan. Nella giornata di domani sono attese visite mediche e firma sul contratto fino a giugno 2021, con opzione di rinnovo annuale.

Mandzukic era svincolato dopo l’ultima esperienza in Qatar con la maglia dell’Al-Duhail, durata poco più di un anno. A 34 anni il croato torna in Serie A dopo quasi due anni con il ruolo di vice Ibrahimovic nell’attacco del Milan, ma anche come arma in più per Pioli da sfruttare a gara in corso.

Dopo 162 presenze, 44 gol e soprattutto quattro scudetti con la Juventus dal 2015 al 2019, Mandzukic torna in Italia con la possibilità di lottare proprio contro la Juve per lo scudetto in rossonero.

OMNISPORT | 17-01-2021 20:22