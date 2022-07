Palermo, occhi sulla Serie A: due centrocampisti nel mirino Per fare un campionato di B al vertice il Palermo punta a due centrocampisti di Torino e Milan per rafforzare il reparto Leggi l'articolo 10:18

Calciomercato, il borsino di oggi. Come vanno le trattative Sanches, Koulibaly e Dybala La cessione di De Ligt può finanziare il mercato Juve: le priorità sono uno o due difensori più Zaniolo. Milan e Inter in standby, Joya senza squadra. Vai all'articolo 11:14

Milan, Ibrahimovic e il rinnovo: ci siamo quasi Zlatan Ibrahimovic si sta godendo la riabilitazione dopo l'operazione di fine campionato e aspetta di definire il suo futuro. Nel suo futuro c'è ancora il Milan. Intanto si dice che nell'attesa dell'ufficializzazione Ibrahimovic e il suo staff stiano già lavorando a un video celebrativo per dare la news al popolo rossonero. Vai all'articolo 11:36

Il Milan ha trovato la chiave per De Ketelaere, tifosi in delirio

Passi avanti del club rossonero col Bruges per l'ingaggio del giovane trequartista: Maldini pronto a inserire tre promesse della Primavera nell'affare.Approfondimento13:09