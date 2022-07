Torino: Belotti ancora senza squadra spera nel Milan

11-07-2022 14:39

L’unica certezza per ora è che Andrea Belotti non giocherà nel Torino la prossima stagione.

Per adesso però il centroavanti granata e della nazionale, non avendo rinnovato il suo contratto, è libero di accasarsi ovunque a parametro zero, ma al momento si trova ancora privo di una squadra.

Come si può leggere dalle colonne di Tuttosport, sia Monza che Fiorentina, squadre recentemente accostate al Gallo, hanno categoricamente smentito il loro interesse per la punta. Alla finestra Resta la Roma, con il tecnico Mourinho che apprezza tantissimo il giocatore: il mister giallorosso sta infatti cercando di capire come far giocare la sua squadra e con la possibile partenza di Zaniolo potrebbe puntare sulle due punte. Tammy Abraham e, appunto, Belotti.

Non bisogna però dimenticare il Milan che a quanto pare è e rimane il sogno dell’ex capitano granata: forse è per questo che l’attaccante – scrive il quotidiano sportivo – ha rifiutato tutte le offerte fino adesso pervenute, perché spera in una chiamata rossonera.

