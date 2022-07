11-07-2022 11:00

Non solo Brunori in casa Palermo. I siciliani lavorano duramente per organizzare al meglio il proprio ritorno in Serie B, ragionando soprattutto in entrata per rafforzare a dovere la rosa allenata da Silvio Baldini. Come alternativa a Brunori sono stati fatti i nomi di Antonino La Gumina, calciatore della Sampdoria ma originario del capoluogo siciliano e con un passato in rosanero, e Andrea La Mantia, che potrebbe lasciare Empoli dopo due stagioni.

Gli ultimi nomi sotto la lente d’ingrandimento del Direttore Sportivo Castagnini sono due centrocampisti, profili ideali per puntare con decisione a una piazza d’onore in B. Il primo è Jacopo Segre, classe 1997 del Torino che ha giocato in prestito al Perugia nella passata annata (37 presenze totali e un gol), mentre l’altro è Jacopo Di Gesù, mediano del 2002 cresciuto nelle giovanili del Milan e svincolatosi al termine di questa stagione. Lui che è siciliano di nascita potrebbe sposare con maggiore verve la causa dei rosanero.

