Milan, la chiave per arrivare a De Ketelaere

I rinnovi di contratto di Paolo Maldini e Ricky Massara hanno aperto a tutti gli effetti il mercato del Milan campione d'Italia. Il trequartista belga è il preferito della dirigenza rossonera e potrebbe presto diventare il nuovo numero 10 del Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, si è sparsa la voce della presenza a Milano dell'agente di De Ketelaere già nella giornata di mercoledì per parlare con il club. Il Milan vuole entrambi i giocatori, ma prima punterà tutto su De Ketelaere.Leggi l'articolo09:06