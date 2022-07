07-07-2022 11:12

Il calciomercato del Milan è focalizzato in questo momento soprattutto sulle trattative volte a mettere a disposizione di Stefano Pioli un giocatore di grande qualità sulla trequarti: Charles De Ketelaere resta l’obiettivo numero uno di Paolo Maldini, seguito poi da Hakim Ziyech, l’esterno mancino di proprietà del Chelsea che potrebbe rappresentare un vero affare per i rossoneri.

Milan pronto a riprovarci per Renato Sanches

Maldini, però, al contempo è pronto a rituffarsi in una trattativa che qualche giorno fa pareva tramontata. Lo scrive su Twitter Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, scatenando le reazioni entusiaste dei tifosi del Milan.

“Arrivano conferme sull’anticipazione di Daniele Longo (giornalista di Tuttomercatoweb, ndr) dei giorni scorsi – scrive Schira -: la trattativa tra il Milan e Renato Sanches è viva e apertissima”.

Il PSG rallenta e il Milan si inserisce

Secondo Schira, infatti, il Paris Saint Germain che pareva ormai aver concluso l’acquisto del portoghese del Lille non ha ancora piazzato il colpo decisivo. “Il PSG ha fatto un’offerta importante – continua Schira -, ma non ha chiuso e così i rossoneri hanno fissato nuovo summit con Mendes. Per il Lille 10 milioni di euro più bonus”.

Il PSG cincischia per Renato Sanches e il Milan, che aveva individuato nel portoghese il giocatore perfetto per sostituire in mezzo al campo Frank Kessie, è pronto ad approfittarne dunque: la notizia genera speranza nei tifosi rossoneri.

La speranza dei tifosi del Milan

“Dai che c’è ancora una speranza”, esulta nei commenti Giulio. “Veramente il Lille smentì ogni offerta del PSG”, precisa Redbirdiano.

Matthew, invece, riflette sulla proposta del Milan al Lille: “10 milioni più bonus è clamoroso, strano che non si facciano avanti altre squadre: qui in Italia per uno come Frattesi voglio 3 volte di più!”. Cristiano teme che l’affare alla fine non vada in porto: “Ce la faremo a chiuderne uno serio di giocatore?”, domanda il tifoso.

Pietro, invece, ci crede: “Se quelli del PSG avessero fatto offerta importante Renato Sanches sarebbe già là da loro”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE