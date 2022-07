Ultimo aggiornamento 12-07-2022 09:25

Il Milan ha scelto De Ketelaere: i segreti del giovane trequartista L'approccio al mercato del Milan è decisamente diverso rispetto a quello di Inter e Juventus. Accordo vicino, De Ketelaere vuole solo il Milan. Accordo vicino, De Ketelaere vuole solo il Milan. Fosse per Charles De Ketelaere, sarebbe già al Milan. Ha già saltato la prima amichevole del Club Brugge e pare intenzionato a continuare con la sua, per far capire che si sente pronto a trasferirsi a Milano, sponda rossonera. Approfondimento 09:25

Mercato Milan: cosa è successo ieri lunedì 11 luglio 2022

