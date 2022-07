Milan: si intensifica il pressing per Dybala

Il Milan è pronto a far saltare il banco. Ci sono da sistemare ancora tante cose, ma il Milan ha deciso di provare seriamente a portare a casa Paulo Dybala. I prossimi 10 giorni saranno decisivi, ma Dybala dovrà accettare uno stipendio di 5 milioni di euro annui per far sì che il suo approdo al Meazza sponda Milan sia possibile.