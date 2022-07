Verona e Cremonese, l'obiettivo di mercato è uno: avere in prestito Maldini

04-07-2022 13:34

Il calciomercato dei Campioni d’Italia del Milan si accende anche in uscita, con Daniel Maldini protagonista. Dopo il recente rinnovo di papà Paolo nella dirigenza rossonera l’attaccante classe 2001 potrebbe lasciare Milanello in prestito, rimanendo però in Serie A. Due le società disposte a dare spazio a Maldini, con l’unica condizione imposta dal Milan legata alla formula: il prestito secco.

In pole su Maldini il Verona e la Cremonese, con la società scaligera a caccia di un rinforzo offensivo da regalare a Cioffi, che gli garantirebbe sicuramente più spazio nel versante d’attacco. I contatti sono già stati avviati, ma al pari del Verona c’è anche la Cremonese, che ben si sta muovendo sul piano prestiti di giovani calciatori. Dopo aver chiuso Milanese a centrocampo Maldini potrebbe essere una buona soluzione, ma al momento i veronesi sembrano avanti.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE