Milan, continua la ricerca in attacco: tre nomi in pole su tutti

Il Milan si è ritrovato oggi a Milanello, con tutta la dirigenza ma anche molte assenze, per iniziare a preparare la nuova stagione sportiva. Dopo che Maldini e Massara hanno rinnovato, i tifosi sperano in una grossa accelerata sul mercato.

Molti sono gli obiettivi in quasi tutte le zone del campo, ma al momento desideriamo concentrarci sul reparto offensivo, zona dove i rossoneri hanno un grande bisogno di intervenire.

Tanto tempo è stato perso, ma ora sembra che finalmente le cose stiano diventando più chiare, con tre nomi che stanno avanzando sopra tutti gli altri.

Anche Pioli si espone: Dybala vero obiettivo rossonero

Stefano Pioli ha parlato oggi all’inizio delle attività agonistiche, e ha sottolineato come tutti i giocatori utili siano i benvenuti al Milan. Se questo non è un invito, diteci voi cosa sia.

Il Milan sta seriamente pensando alla Joya dopo che i contatti con l’Inter hanno subito un’improvvisa frenata, dato che i nerazzurri hanno grande necessità di vendere prima di poter firmare per l’argentino.

Inoltre, sembra che alcuni contatti siano già stati avviati, e che il giocatore abbia espresso il proprio gradimento per la destinazione. Se si farà, non sarà una cosa lampo, ma le possibilità sono in aumento ogni giorno che passa.

Milan, cresce l’ottimismo per l’operazione Hakim Ziyech

Il Milan guarda con fortissimo interesse anche alla situazione legata a Ziyech, esterno offensivo del Chelsea in uscita da Stamford Bridge. Il ragazzo, arrivato dall’Ajax, non è un titolare fisso, anche se sia cartellino che ingaggio sono molto alti.

Il Daily Mail di oggi però riporta che Thomas Tuchel avrebbe dato il benestare alla partenza dell’ala in direzione Milano, anche se ancora non si sa bene con quale formula i rossoneri possano permetterselo.

Possibile doppio colpo in avanti per i rossoneri

Si sta pensando infatti a ingaggiare non solamente Hakim Ziyech, ma anche Charles De Ketelaere, classe 2001 del Brugres. Infatti, nel caso si arrivasse a Dybala il Milan si fermerebbe li, ma proverebbe a prendere entrambi nel caso l’argentino andasse da un’altra parte (si parla molto di United ora).

Per il belga, i rossoneri hanno stanziato un budget di 30-35 milioni, ma la concorrenza è enorme, specialmente dalla Premier League. Difficile ora prevedere come succederà, ma quasi sicuramente almeno uno dei tre nomi citati arriverà a Milanello.

