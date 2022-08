Milan: per il centrocampo si punta su Onyedika

Dopo il poker rifilato all'Udinese nella prima giornata di campionato, il Milan è alla ricerca di altre pedine per completare la rosa da regalare a mister Pioli. La trattativa non è semplice, ma il desiderio del Milan di chiudere l'affare potrebbe portare ad una nuova definitiva offerta.Vai all'articolo08:37