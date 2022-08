17-08-2022 10:51

Nonostante i buoni segnali all’esordio in campionato con il poker rifilato all’Udinese, il Milan continua a guardare al mercato per rinforzare la propria rosa. Oltre al centrale di difesa, con Evan N’Dicka e Abdou Diallo in cima alla lista dei desideri, la dirigenza rossonera si sta muovendo per coprire l’importante tassello a centrocampo lasciato libero dalla partenza di Fanck Kessié. Il nome sarebbe stato individuato e la prima offerta inviata, i tifosi sembrano approvare, ma non nascondono i propri timori.

Milan, prima offerta per Onyedika

Il profilo messo nel mirino, è quello del centrocampista nigeriano in forza ai danesi del Midtjylland, Raphael Onyedika. Un nome che stuzzica da tempo e per cui Maldini e Massara avrebbero già avanzato un’offerta preliminare. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato, Gianluca di Marzio, infatti, il Diavolo avrebbe messo sul piatto circa 4 milioni di euro più bonus. Proposta rispedita al mittente, visti i 10 milioni di valutazione e f0rti di un contratto che lega il roccioso classe 2001 al club danese fino al 2016.

Milan, le alternative a Onyedika

Le alternative al nigeriano restano quelle dei due centrocampisti dell’Hellas Verona, Adrien Tameze e Ivan Ilić e quelle degli ultimi due nomi apparsi in ordine di tempo in orbita Milan: Jean Onana, camerunese classe 2000 del Bordeaux e Sander Berge, norvegese del 1998 che, nonostante la retrocessione in Championship inglese, l’anno scorso si è messo mostra in Premier League con la maglia dello Sheffield United. Proprio per quest’ultimo, il Diavolo avrebbe anche già fatto un sondaggio, ma la precedenza continua ad averla Onyedika e la sensazione è che si possa convincere il Midtjylland per una cifra vicina ai 7-8 milioni di euro.

Milan, i timori dei tifosi sulla trattativa per Onyedika

Forte fisicamente e ottimo interdittore, sui social, per tanti tifosi l’operazione Onyedika è un grande sì, ma altrettanti si dicono non pronti per una trattativa che potrebbe anche trascinarsi per le due settimane che separano dalla chiusura del mercato. Così, qualcuno scrive: “Che agonia ogni volta” e un altro tifoso commenta: “Un’altra telenovela estenuante per un giocatore come Onyedika no però, a questo punto preferisco non arrivi nessuno. Meglio la dignità”, e poi: “Prepariamoci ad un’altra estenuante trattativa. Per fortuna mancano solo 2 settimane alla fine del mercato”, “Dai fra 3 mesi offriamo 5 poi tra altri 3 mesi offriamo 6 fra un anno arriviamo a 8”, “Per fortuna questa trattativa non può durare più di due settimane“.