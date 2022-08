Milan, ricordi Hauge? Ha cambiato ancora squadra

16-08-2022 18:17

Un solo anno al Milan (20/21) e una sola stagione all’Eintracht Francoforte (21/22), coronata dalla vittoria dell’Europa League. Jens Petter Hauge ha cambiato nuovamente squadra per la terza annata consecutiva.

Il trequartista norvegese ha scelto di vestire la maglia del Gent, la numero 10. In Belgio l’ex Bodo Glimt cerca rilancio dopo due stagioni non esaltanti: 5 gol e un assist in 24 presenze in rossonero, al fronte di 3 reti e 2 passaggi vincenti con la formazione tedesca.

Il 22enne vuole tornare a far splendere il suo talento, per poi magari ritentare la sorte in una delle migliori 5 leghe del calcio europeo.

