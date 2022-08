Milan: non tramonta l'idea Tanganga

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su Twitter, Milan e Tottenham stanno approfondendo la trattativa per il trasferimento del difensore in prestito. Gli inglesi tuttavia hanno l'esigenza di sfoltire una rosa troppa ampia e ricca di esuberi, pertanto potranno cedere dinanzi le condizioni del Milan.Approfondimento08:55

Milan, per il centrocampo scelto Onana: serve l'ok del Bordeaux

Il Milan non ha ancora chiuso, il proprio mercato. Onana sempre più vicino a vestirsi di rossonero. Pioli ha bisogno di rinforzi il prima possibile. Onana sempre più vicino a vestirsi di rossonero. Jean Onana sembra il favorito per diventare un nuovo giocatore del Diavolo. Il Milan non vuole svenarsi e punterebbe ad un prestito con obbligo di riscatto a 6/7 milioni di euro. Visti i tanti impegni che attendono il Milan, Stefano Pioli spera di avere presto buone nuove dalla società.Approfondimento09:26