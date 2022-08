Chi è l'altro Onana, il nuovo Kessie che piace al Milan

23-08-2022 13:02

Nelle ultime settimane Paolo Maldini ha sondato vari profili utili a completare il centrocampo del Milan, orfano di un mediano “fisico” dopo l’addio di Frank Kessie, passato a parametro zero al Barcellona.

L’altro Onana per il Milan

Il dirigente rossonero ha un budget limitato per l’operazione e ad oggi la miglior soluzione per rapporto qualità/prezzo potrebbe essere rappresentata da Jean Onana, centrocampista del Bordeaux, stesso cognome e nazionalità ma nessuna parentela con il portiere camerunese dell’Inter Andrè Onana.

Jean Onana è un talento su cui scommettere: ha soli 22 anni e tanto da migliorare sia sul piano tecnico che su quello tattico. Fisicamente Onana, però, non ha nulla da invidiare a un giocatore come Kessie: è alto 189 cm ed è dotato di una struttura muscolare imponente, che gli permette di essere tremendamente efficace nei contrasti.

Onana, il perfetto vice-Kessie per il Milan

Ama giostrare da mediano davanti alla difesa e nel 4-2-3-1 potrebbe essere abbinato alla perfezione sia con Tonali che con Bennacer o Adli. Contrasti e capacità di recupero della palla sono le sue qualità migliori, ma nello scorso campionato di Ligue 1 Onana ha firmato anche 3 reti e 2 assist, numeri comunque importanti per un centrocampista con spiccate doti difensive.

Milan, la carriera di Onana

Onana ha iniziato la sua carriera europea in Portogallo: il Leixoes, club della città di Matosinhos, lo prelevò quando aveva 18 anni dalla camerunese Nkufo Academy e lo aggregò al proprio settore giovanile. In prima squadra, però, Onana non ha mai giocato: gli scout del Lille – uno dei club d’Europa più attenti ai giovani talenti provenienti dall’Africa – lo segnalarono alla società che nel gennaio 2020 spese ben 2 milioni di euro per acquistarne il cartellino.

Al Lille Onana non riuscì a imporsi e dopo 6 mesi fece le valigie, spedito in prestito in Belgio, al Mouscron: qui Onana mise insieme 28 presenze e 2 gol in Jupiler League, attirando l’attenzione di altri club francesi. Nell’estate scorsa fu il Bordeaux a investire su di lui, pagando 2 milioni di euro: con i Girondini Onana ha giocato un buon campionato in Ligue 1, senza però riuscire a evitare la retrocessione.

Proprio il fatto che il Bordeaux è ora in Ligue 2 rende il lavoro di Maldini più facile: Onana può arrivare al Milan per una cifra vicina ai 6 milioni di euro. Una somma non elevata per una scommessa che potrebbe rendere parecchio.

