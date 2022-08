23-08-2022 09:26

Il Milan non ha ancora chiuso, definitivamente, il proprio mercato. Per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli servirebbero un difensore e un centrocampista. Per il secondo, la soluzione sembra vicina.

Milan, Onana sempre più vicino a vestirsi di rossonero

In questo momento, Jean Onana sembra il favorito per diventare un nuovo giocatore del Diavolo. Classe 2000, il centrocampista camerunense piacerebbe molto ai vertici del club rossonero che avrebbero deciso per l’affondo finale.

Il Milan non vuole svenarsi e punterebbe ad un prestito con obbligo di riscatto a 6/7 milioni di euro. Oggi gli agenti del giocatore incontreranno il Bordeaux per capire se ci sia spazio per arrivare alla classica fumata bianca.

Milan, ancora in gioco l’alternativa Vranckx

Se la pista che porta a Raphael Onyedika non è più percorribile (troppo alte le richieste del Midtjylland per il classe 2001), in realtà l’alternativa Aster Vranckx sarebbe ancora in gioco.

Il giovanissimo centrocampista di proprietà del Wolfsburg (ha un contratto con il club tedesco sino al 2025) ha tante qualità e diversi margini di miglioramento. Forte fisicamente, potrebbe dare una grossa mano a centrocampo e far rifiatare, a turno, Sandro Tonali e Ismael Bennacer, attendendo il rientro di Rade Krunic (infortunato).

Milan, Pioli ha bisogno di rinforzi il prima possibile

Visti i tanti impegni che attendono il Milan (sabato il Bologna, martedì il Sassuolo, gli impegni più ravvicinati), Stefano Pioli spera di avere presto buone nuove dalla società.

Avere qualche rinforzo in più aiuterebbe il tecnico a poter far ruotare meglio gli uomini a disposizione, così da non caricare eccessivamente di minuti i titolarissimi, soprattutto a centrocampo. Intanto, sul fronte cessione, si parla di un interessamento anche della Roma per Tiémoué Bakayoko (potrebbe prendere il posto dell’infortunato Georginio Wijnaldum). Il Milan considera il centrocampista francese un esubero e sta provando a trovargli una sistemazione.

