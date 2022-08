Milan, tesoretto Paquetà: in arrivo 7 milioni

23-08-2022 12:42

Il Milan segue con attenzione la situazione di Lucas Paquetà, ex centrocampista dei rossoneri deludente in Italia ma rinato in Francia al Lione.

Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore ha diverse offerte da parte di club inglesi, tra questi il Newcastle, e potrebbe finire presto in Premier League. Il Diavolo in caso di cessione usufruirà di una percentuale sulla rivendita del 15%: secondo la Gazzetta dello Sport, Maldini e Massara potrebbero ricevere fino a 7 milioni di euro, un tesoretto importante in chiave mercato.

